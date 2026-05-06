Klasemen Super League Setelah BU & Persita Kalah: Borneo FC Teror Persib, MU Selamat?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua laga terakhir pekan ke-31 bergulir di dua stadion berbeda.

Madura United (MU) menantang Bali United (BU) di Stadion Gelora Bangkalan dan Borneo FC melawan Persita Tangerang di Stadion Segiri, Samarinda.

Pada laga terakhir, Borneo FC secara meyakinkan meraih tiga poin setelah mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 2 – 0.

Dua gol Borneo FC ke gawang Persita dicetak Mariano Peralta menit ke-37 dan Muhammad Sihran menit ke-88.

Kemenangan yang diperoleh Borneo FC ikut memanaskan puncak klasemen Super League 2025-2026.

Borneo FC meraih poin yang sama dengan puncak klasemen, Persib Bandung, dengan 72 angka, hasil dari 31 kali bertanding.

Namun, Persib berhak memuncaki klasemen Super League 2025-2026 karena menang head to head dari Borneo FC.

Ini artinya, tiga pertandingan sisa musim ini bakal menjadi penentu, siapa yang bakal meraih gelar juara Super League, Borneo FC atau Persib.