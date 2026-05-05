Borneo FC Gilas Persita 2 – 0, Puncak Klasemen Super League Makin Panas

Selasa, 05 Mei 2026 – 21:41 WIB
Pemain Borneo FC berduel dengan pemain Persita di Stadion Segiri, Samarinda, Selasa (5/5) malam. Borneo FC mengalahkan Persita dengan skor 2 - 0. Foto: Instagram @borneofc.id

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC secara meyakinkan meraih tiga poin setelah mengalahkan Persita Tangerang pada laga pekan ke-31 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (5/5) malam.

Borneo FC mengakhiri pertandingan kontra Borneo FC dengan skor 2 – 0.

Dua gol Borneo FC dicetak Mariano Peralta menit ke-37 dan Muhammad Sihran menit ke-88.

Kemenangan yang diperoleh Borneo FC ikut memanaskan puncak klasemen Super League 2025-2026.

Borneo FC meraih poin yang sama dengan puncak klasemen, Persib Bandung, dengan 72 angka, hasil dari 31 kali bertanding.

Ini artinya, tiga pertandingan sisa musim ini bakal menjadi penentu, siapa yang bakal meraih gelar juara Super League, Borneo FC atau Persib.

Persita Tangerang di lain sisi terdampar di peringkat kesembilan dengan 44 poin, hasil dari 13 kali menang, lima kali seri dan 13 kali kalah.

Pertandingan Borneo FC kontra Persita Tangerang di babak pertama berjalan alot dan penuh kehati-hatian.

