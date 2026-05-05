Madura United Bikin Bali United tak Berkutik, Jaga Asa Bertahan di Super League

Selasa, 05 Mei 2026 – 18:10 WIB
Pemain Bali United berduel dengan pemain Bali United di Stadion Gelora Bangkalan, Selasa (5/5) sore. Madura United mengalahkan Bali United dengan skor 2 - 0. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, BANGKALAN - Madura United tampil trengginas pada laga pekan ke-31 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bangkalan, Selasa (5/5) sore.

Bermain dengan semangat membara demi menjauh dari zona degradasi, Madura United berhasil membungkam Bali United dengan skor 2 – 0.

Dua gol Madura United dicetak Iran Junior menit ke-6 dan Junior Brandao dari titik putih menit ke-76.

Kemenangan ini membuat asa Madura United bertahan di Super League musim depan sangat besar.

Pasalnya, pada laga sebelumnya, dua pesaing terdekat Madura United, yakni Persijap (31) dan Persis Solo (27), gagal memetik kemenangan atas lawan-lawannya.

Madura United kini menempati peringkat ke-14 dengan 32 poin, hasil dari delapan kali menang, delapan kali seri dan 15 kali kalah.

Bali United tertahan di posisi kedelapan dengan 45 angka, hasil dari 12 kali menang, sembilan kali seri dan 10 kali kalah.

Madura United memulai pertandingan dengan tampil menyerang.

