Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Borneo FC vs Persita, Teror Persib!

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Duel big match pada laga terakhir pekan ke-31 Super League 2025 – 2026 bergulir di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur.

Tuan rumah Borneo FC menantang Persita Tangerang pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Laga ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan di papan klasemen Super League 2025-2026.

Borneo FC membutuhkan kemenangan untuk memberi tekanan kepada Persib Bandung, sekaligus membuka peluang bersaing memperebutkan gelar juara Super League.

Borneo FC saat ini mengumpulkan 69 poin, berjarak tiga poin dari Persib yang berada di puncak klasemen dengan 72 angka.

Persita di lain sisi berada di peringkat kesembilan dengan 44 poin.

Pada leg pertama yang berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, 9 Januari 2026 lalu, Persita berhasil mengalahkan Borneo FC dengan skor 2 – 0.

Pertandingan malam ini sekaligus menjadi laga balas dendam bagi Borneo FC.