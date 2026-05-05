Teppei Yachida Tampil Gacor, Janji Habis-habisan Kontra Madura United

Selasa, 05 Mei 2026 – 14:06 WIB
Gelandang serang Bali United Teppei Yachida berselebrasi seusai menjebol gawang Arema FC, Jumat (6/3) lalu di Stadion Kanjuruhan, Malang. Teppei Yachida janji tampil habis-habisan saat melawan Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, Selasa (5/5) sore. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, BANGKALAN - Gelandang serang Bali United asal Jepang Teppei Yachida memprediksi duel pekan ke-31 Super League 2025-2026 kontra Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, Selasa (5/5) sore, bakal berlangsung sengit.

Meski kompetisi musim ini segera berakhir, Teppei Yachida menegaskan semangatnya tidak kendur sedikit pun.

Menjadi andalan Serdadu Tridatu sejak putaran kedua, pemain yang tengah dalam performa puncaknya ini bertekad tampil habis-habisan pada lag aini.

"Saya akan memberikan kemampuan terbaik di lapangan untuk Serdadu Tridatu," ujar Teppei Yachida dilansir dari laman klub.

Mantan pemain RB Omiya Ardija di kasta kedua J-League ini telah mengoleksi lima gol dan tiga assist dari 13 penampilannya bersama Bali United.

“Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang sangat penting dan menarik.

Kami ingin melangkah lebih maju dengan hasil positif.

Oleh karena itu, kami akan memberikan yang terbaik di pertandingan ini,” kata Teppei Yachida.

Teppei Yachida bali united RB Omiya Ardija madura united gelandang Jepang Super League 2025-2026 Bali United vs Madura United

