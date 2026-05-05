Bali United Diterpa Kabar Buruk, Diego Campos Absen Hingga Akhir Musim

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabar buruk menghinggapi skuad Bali United menjelang laga pekan ke-31 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, Selasa (5/5) sore.

Selain tak bisa diperkuat kapten Ricky Fajrin dan tiga gelandang, yakni Brandon Wilson, Jordy Bruijn dan Mirza Mustafic, Bali United tak bisa menurunkan penyerang sayap Reyner Barusu.

Apesnya, Bali United hampir pasti kehilangan penyerang sayap asal Kosta Rika, Diego Campos pada laga melawan Madura United.

Diego Campos bahkan diprediksi absen membela Bali United hingga akhir musim.

“Diego Campos mengalami cedera saat pertandingan melawan PSM Makassar di Bali,” ujar dokter tim Bali United Ganda Putra dilansir dari laman klub.

Diego Campos menjadi salah satu pemain yang harus ditarik lebih cepat saat menjamu PSM Makassar, Senin (27/4) sore lalu di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Seusai mencetak gol pembuka menit ke-17, Diego Campos harus diganti lebih cepat pada penghujung babak pertama.

Pelatih Johnny Jansen lalu memasukkan Irfan Jaya.