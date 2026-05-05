Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Madura United vs Bali United, Dijamin Seru!

bali.jpnn.com, BANGKALAN - Madura United bersiap menjamu Bali United di Stadion Gelora Bangkalan (SGB), Selasa sore (5/5) pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Laga pekan ke-31 BRI Super League 2025-2026 ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan momentum krusial bagi Madura United untuk bernapas lebih lega dari ancaman degradasi.

Kekalahan beruntun yang diderita para penghuni zona merah pekan ini—PSBS Biak, Persis Solo, dan Semen Padang—menjadi karpet merah bagi Madura United.

Jika berhasil mengamankan tiga poin di kandang, Madura United akan memperlebar jarak menjadi lima poin dari Persis Solo, pesaing terdekat yang masih berambisi lolos dari zona degradasi.

Bali United di lain sisi datang tanpa beban.

Bali United yang menempati peringkat kedelapan dengan 45 poin, sudah aman dari bayang-bayang degradasi, juga telah tertutup peluangnya dalam perebutan gelar juara.

Kondisi ini bisa menjadi peluang bagi kedua tim, Bali United bermain lepas, atau Madura United tampil lebih lapar demi menjauh dari zona degradasi.

Pada leg pertama yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, 30 Agustus 2025 lalu, Bali United menang tipis dari Madura United dengan skor 1 – 0.