PSM Makassar Menjauh dari Zona Degradasi, Caretaker & Pemain Buka Suara

bali.jpnn.com, PARE-PARE - PSM Makassar akhirnya kembali memetik poin penuh setelah menundukkan Bhayangkara FC pada laga pekan ke-31 Super League 2025-2026 di Stadion BJ Habibie, Pare-Pare, kemarin (4/5) dengan skor tipis 2-1.

Kemenangan ini membuat PSM Makassar menjauh dari zona degradasi dan berpotensi masih bertahan di Super League musim depan.

Caretaker PSM Makassar Ahmad Amiruddin dalam sesi konferensi pers langsung mendedikasikan hasil positif ini kepada manajemen dan para pemain.

"Pertama-tama, saya bersyukur atas kemenangan ini.

Terima kasih spesial untuk manajemen yang hingga saat ini masih memberikan kepercayaan penuh kepada kami untuk keluar dari situasi sulit ini," ujar Ahmad Amiruddin.

Menurutnya, progres signifikan yang ditunjukkan para pemain selama sesi latihan menjadi kunci utama keberhasilan di lapangan.

"Apa yang kami rencanakan di latihan diaplikasikan dengan sangat baik oleh pemain.

Ini adalah kemenangan bersama," kata Ahmad Amiruddin.