Mauricio Souza Puji Kualitas Persijap, Senang Persija Kembali Menang

bali.jpnn.com, JEPARA - Persija tampil luar biasa saat menggilas tuan rumah Persijap pada laga pekan ke-31 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, kemarin (4/5).

Tampil tanpa beban, Persija berhasil mengalahkan Laskar Kalinyamat dengan skor 2 – 0.

Dua gol kemenangan Persija dicetak pada babak kedua melalui Raihan Hannan menit ke-64 dan striker Gustavo Almeida menit ke-90 + 9.

“Saya rasa kami bermain dengan baik.

Kami menyudahi pertandingan ini dengan skor 2-0,” ujar pelatih Persija Mauricio Souza dilansir dari laman klub.

Meski menang, Mauricio Souza mengakui laga kontra Persijap berjalan tidak mudah.

Menurutnya, Persijap adalah tim yang terlatih dengan pemain yang memiliki kualitas di atas rata-rata.

Terbukti, pada babak pertama, Persijap tampil disiplin, menyulitkan lini serang Persija mencetak gol ke gawang Sendri Johansyah.