Bojan Hodak tak Puas Persib Menang Tipis, Sebut Pemain Gugup Dituntut Menang

bali.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bojan Hodak tidak sepenuhnya puas dengan performa skuad Pangeran Biru saat membungkam PSIM Yogyakarta pada laga pekan ke-31 Super League 2025-2026 di Stadion Bandung Lautan Api (GBLA), kemarin.

Meski Persib menang 1 – 0 atas PSIM, tetapi banyak sejumlah peluang emas yang gagal dikonversi menjadi gol tambahan.

Menurut Bojan Hodak, tekanan Persib harus menang melawan tim apapun membuat pemain gugup, dan tidak tenang melakukan eksekusi.

"Kami punya banyak kan untuk mencetak gol di babak pertama dan kedua, tetapi ada kegugupan dari pemain kami,” ujar Bojan Hodak dilansir dari laman klub.

Oleh karena itu, pada jeda pertandingan, pelatih berkebangsaan Kroasia ini meminta pemainnya tampil lebih lepas.

Namun, yang terjadi di lapangan tidak sesuai ekspektasi.

“Saya harap bisa mencetak gol lebih dari satu, kalau dua gol tentu fantastis," kata Bojan Hodak lagi.

Persib menang melawan PSIM Yogykarta berkat gol tunggal hasil tandukan bek tengah Patricio Matricardi menit ke-2.