Klasemen Super League Setelah Persija, Persib & PSM Menang: Persijap Selamat?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah tiga laga pekan ke-31 bergulir di tiga stadion berbeda kemarin (4/5).

Persib melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api; PSM Makassar menantang Bhayangkara FC (BFC) di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, sedangkan Persijap menjamu Persija di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara.

Nahas menimpa Persijap Jepara yang mengincar kemenangan justru tumbang dari tim tamu Persija dengan skor 0 – 2.

Dua gol Persija dicetak pada babak kedua melalui Raihan Hannan menit ke-64 dan striker Gustavo Almeida menit ke-90 + 9.

Kemenangan ini tidak mempengaruhi posisi Persija Jakarta di papan klasemen Super League 2025-2026.

Persija tertahan di peringkat ketiga dengan 65 poin, hasil dari meraih 20 kemenangan, lima kali seri dan lima enam kali kalah.

Persijap Jepara melorot satu peringkat ke posisi 14 klasemen dengan 31 poin, hasil dari delapan kali menang, tujuh kali seri dan 16 kali kalah.

Persijap belum sepenuhnya aman dari degradasi karena masih ada tiga laga sisa musim 2025-2026.