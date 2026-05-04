Bali United Rugi Besar, Lima Pemain Pilar Absen Kontra Madura United, Duh

Senin, 04 Mei 2026 – 21:59 WIB
Pelatih Johnny Jansen menegaskan Bali United tak bisa diperkuat lima pemain pilar karena cedera dan akumulasi kartu saat menantang tuan rumah Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, Selasa (5/5) besok. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, BANGKALAN - Bali United rugi besar saat menjalani laga tandang pekan ke-31 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Madura United.

Pasalnya, pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan, Selasa (5/5) besok sore, lima pemain pilar Bali United absen pada laga penting tersebut.

Mirisnya, tiga pemain adalah pilar penting di lini tengah Bali United, yakni Mirza Mustafic, Jordy Brujin dan Brandon Wilson.

Bali United juga tak bisa diperkuat penyerang sayap lincar Reyner Barusu. Empat pemain ini harus menepi karena dalam tahap pemulihan cedera.

Satu lagi yang mengkhawatirkan adalah Ricky Fajrin.

Kapten Bali United tak bisa diturunkan Johnny Jansen melawan Madura United karena akumulasi kartu kuning.

Kondisi ini membuat pelatih Johnny Jansen pusing karena harus memutar otak mencari solusi menambal pemain yang absen pada laga penting ini.

Meski tanpa kehadiran sang jendral lapangan, Johnny Jansen tetap optimistis untuk mendulang poin dalam laga tandang ini.

