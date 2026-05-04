Persija Tampil Garang, Gilas Persijap di Jepara 2 – 0, Cek Klasemen!

bali.jpnn.com, JEPARA - Persijap gagal bangkit pada saat menjamu Persija Jakarta pada laga pekan ke-31 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (4/5) malam.

Setelah pada laga sebelumnya tumbang dari Dewa United, Persijap takluk dari tim ibu kota, Persija dengan skor 0 – 2.

Dua gol Persija dicetak pada babak kedua melalui Raihan Hannan menit ke-64 dan striker Gustavo Almeida menit ke-90 + 9.

Kemenangan ini tidak mempengaruhi posisi Persija Jakarta di papan klasemen Super League 2025-2026.

Persija tertahan di peringkat ketiga dengan 65 poin, hasil dari meraih 20 kemenangan, lima kali seri dan lima enam kali kalah.

Persijap Jepara melorot satu peringkat ke posisi 14 klasemen dengan 31 poin, hasil dari delapan kali menang, tujuh kali seri dan 16 kali kalah.

Kedua tim memulai laga dengan intensitas tinggi sejak menit awal pertandingan.

Persijap sempat mengancam gawang Andritany pada menit ke-28 melalui Jose Arroyo, tetapi arah tembakan masih melenceng.