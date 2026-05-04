PSM Makassar Gilas Bhayangkara FC 2 – 1, Lepas dari Zona Degradasi?

Senin, 04 Mei 2026 – 18:34 WIB
Pemain belakang PSM Makassar Dusan Lagator merayakan golnya bersama pemain yang lain di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Senin (4/5) sore. PSM mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor 2 - 1. Foto: Instagram @psm_makassar

bali.jpnn.com, PARE-PARE - Kerja keras PSM Makassar meraih tiga poin saat menjamu Bhayangkara FC (BFC) pada laga pekan ke-31 Super League 2025-2026 di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Senin (4/5) sore akhirnya terwujud.

Skuad Pasukan Ramang berhasil menggilas tim kuat BFC dengan skor 2 – 1.

Dua gol PSM Makassar dicetak Dusan Lagator menit ke-45 + 2 dan Luka Cumic menit ke-72.

The Guardian – julukan BFC hanya mampu mencetak satu gol melalui Bernard Doumbia menit ke-45 + 4.

Berkat kemenangan ini, peluang PSM Makassar lepas dari zona degradasi, ancaman nyata skuad Juku Eja dalam beberapa pekan terakhir, sangat besar.

PSM Makassar kini menempati peringkat ke-13 dengan 34 poin, sedangkan BFC berada di posisi ketujuh dengan 47 angka.

Dua tim lainnya, Madura United dan Persis Solo justru dalam tekanan setelah PSM meraih kemenangan ini.

Kedua tim asal Pulau Jawa dan Madura itu harus berjuang bertahan di kompetisi Super League musim depan.

