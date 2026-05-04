Gol Cepat Patricio Matricardi Bikin PSIM Bertekuk Lutut, Persib Nyaman di Puncak

bali.jpnn.com, BANDUNG - Laju Persib Bandung menuju tangga juara Super League musim 2025-2026 tak terbendung.

Menantang PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (4/5) sore, Persib Bandung menang dengan skor tipis 0 – 1.

Tandukan bek tengah Persib Patricio Matricardi pada menit ke-2 gagal diantisipasi kiper PSIM Cahya Supriadi dan menjadi gol kemenangan skuad Pasukan Biru.

Berkat kemenangan ini, langkah Persib mencetak hattrick juara Liga Indonesia, sulit dibendung sang pesaing terdekat, Borneo FC.

Persib sementara nyaman di puncak klasemen Super League 2025-2026 dengan 72 poin, berjarak tiga poin dari Borneo FC yang baru memainkan laga pekan ke-31 kontra Persita di Stadion Segiri, Samarinda, Selasa (5/5) besok.

PSIM Yogyakarta di lain sisi berada di peringkat ke-11 dengan 39 poin, hasil dari sembilan kali menang, 12 kali seri dan 10 kali kalah.

Persib Bandung langsung menggebrak sejak awal pertandingan.

Pada menit ke-2, memanfaatkan tendangan bebas Thom Haye, Patricio Matricardi melepaskan tandukan tajam yang gagal dihalau Cahya Supriadi.