Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain PSM vs BFC: Duel Pelatih Lokal Kontra Asing

bali.jpnn.com, PAREPARE - Duel big match berlangsung pada pekan ke-31 Super League 2025-2026 di Stadion BJ Habibie, Pare-pare.

Tuan rumah PSM Makassar menantang Bhayangkara FC (BFC) pada pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Pertandingan ini sangat prestisius, bukan saja karena sosok pelatih di kedua tim yang berbeda latar belakang, tetapi juga komposisi pemain di kedua kesebelasan.

PSM Makassar sementara ditangani pelatih lokal, Ahmad Amiruddin, sementara BFC dibesut juru taktik syarat pengalaman asal Irlandia Utara, Paul Munster.

PSM Makassar saat ini terdampar di papan bawah, peringkat ke-14 dengan 31 poin, sementara BFC di posisi ketujuh dengan 47 poin.

Pada leg pertama di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, 16 Agustus 2025 lalu, kedua kesebelasan bermain imbang 1 – 1.

PSM Makassar butuh kemenangan untuk menjauh dari zona degradasi, sedangkan BFC mengincar hal yang sama untuk mengakhiri kompetisi di papan atas klasemen.

Caretaker PSM Makassar Ahmad Amiruddin mengonfirmasi persiapan skuad Juku Eja sedikit terhambat karena beberapa pemain pilar absen dan cedera.