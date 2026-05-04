Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persib vs Persib: Duel Pelatih Berkelas

bali.jpnn.com, BANDUNG - Duel big match berlangsung pada pekan ke-31 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Tuan rumah Persib Bandung menantang PSIM Yogyakarta pada pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Pertandingan ini sangat prestisius, bukan saja karena sosok pelatih di kedua tim, tetapi juga komposisi pemain di kedua kesebelasan.

Persib Bandung saat ini memuncaki klasemen Super League 2025-2026 dengan 69 poin, sedangkan PSIM Yogyakarta di posisi ke-10 dengan 39 poin.

Berdasar kalkulasi, kecil kemungkinan bagi PSIM Yogyakarta untuk bisa mengalahkan Persib Bandung.

Bukan saja karena Persib Bandung bermain di kandang sendiri, tetapi dominasi Pangeran Biru musim ini tak bisa dibendung.

Pada pertemuan leg pertama di Stadion Sultan Agung, Bantul, 24 Agustus 2025 lalu, kedua kesebelasan bermain imbang 1 – 1.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, enggan meremehkan PSIM Yogyakarta meski calon lawannya tersebut kini tertahan di peringkat ke-10 klasemen Super League.