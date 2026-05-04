Arema FC Tumbang di Derbi Jatim Jilid II, Marcos Santos Sebut Aib

bali.jpnn.com, GRESIK - Pelatih Arema FC Marcos Santos secara terbuka mengakui luka kekalahan pada derbi Jawa Timur (Jatim) jilid 1 dari Persebaya pekan lalu di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, belum mengering.

Hal ini berdampak fatal Arema FC melanjutkan derbi Jatim jilid 2 melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Minggu (3/5) kemarin.

Mengusung visi bangkit, Arema FC takluk dari tuan rumah Persik Kediri dengan skor 2 – 3.

"Pasukan kami masih terbawa suasana kekalahan pekan lalu," ujar Marcos Santos dilansir dari Wearemania.

Menurut Marcos Santos, jika sebelumnya Persebaya mencetak empat gol, kali ini giliran Persik memanfaatkan rapuhnya psikologis tim dengan menjebol gawang Arema FC dengan tiga gol.

Persik Kediri unggul terlebih dahulu tiga gol pada babak pertama melalui Ernesto Gomez yang mencetak brace pada menit ke-8 dan 43.

Satu gol skuad Macan Putih lainnya dicetak Telmo Castanheira pada menit ke-28.

Arema FC hanya membalas dua gol pada babak kedua melalui striker Dalberto Luan menit ke-86 dan Wallison Maia menit ke-90 + 9.