Marcos Reina Puas Derbi Jatim Jadi Milik Persik: Kami Butuh Tiga Poin

bali.jpnn.com, GRESIK - Pelatih Marcos Reina Torres puas Persik Kediri kembali ke jalur kemenangan saat derbi Jawa Timur (Jatim) kontra Arema FC pada laga pekan ke-31 Super League 2025-2026 di Stadion Joko Samudro, Gresik, Minggu kemarin (3/5).

Menurut Marcos Reina, tiga poin pada laga derbi sangat berarti bagi tim maupun suporter Persik Kediri.

“Saya sangat senang. Kami benar-benar membutuhkan tiga poin ini.

Menang di derbi sangat penting dan kami mempersembahkan kemenangan ini untuk masyarakat Kediri. Mereka pasti senang,” ujar Marcos Reina dilansir dari laman Persik Kediri.

Persik Kediri berhasil membungkam Arema FC dengan skor 3 – 2.

Persik Kediri unggul terlebih dahulu tiga gol pada babak pertama melalui Ernesto Gomez yang mencetak brace pada menit ke-8 dan 43.

Satu gol skuad Macan Putih lainnya dicetak Telmo Castanheira pada menit ke-28.

Arema FC hanya membalas dua gol pada babak kedua melalui striker Dalberto Luan menit ke-86 dan Wallison Maia menit ke-90 + 9.