Klasemen Super League Setelah Persik & Dewa United Menang: Arema FC & SP Merana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah dua pertandingan bergulir di dua stadion berbeda.

Persik Kediri menantang Arema FC di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, sementara Dewa United melawan Semen Padang (SP) di Banten International Stadium (BIS).

Di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Persik Kediri akhirnya berhasil bangkit setelah membungkam Arema FC dengan skor 3 – 2.

Persik Kediri unggul terlebih dahulu tiga gol pada babak pertama melalui Ernesto Gomez yang mencetak brace pada menit ke-8 dan 43.

Satu gol skuad Macan Putih lainnya dicetak Telmo Castanheira pada menit ke-28.

Arema FC hanya membalas dua gol pada babak kedua melalui striker Dalberto Luan menit ke-86 dan Wallison Maia menit ke-90 + 9.

Kemenangan ini tidak mempengaruhi komposisi klasemen sementara dua kesebelasan di papan tengah.

Persik Kediri bertahan di peringkat ke-12 dengan 36 poin, hasil dari meraih 10 kali kemenangan, enam kali seri dan 15 kali kekalahan.