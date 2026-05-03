Persis Tumbang Melawan 10 Pemain Malut United, Milo: Kami Sangat Ceroboh!

bali.jpnn.com, SEMARANG - Pelatih Persis Solo Milomir Seslija blak-blakan mengaku kecewa dengan hasil akhir pertandingan kontra tuan rumah Malut United pada laga pekan ke-31 Super League 2025-2026 di Stadion Jatidiri, Semarang.

Kekecewaan Milo, sapaan akrabnya cukup beralasan mengingat Malut United hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-31 setelah Gustavo Franca diganjar kartu merah oleh wasit.

Namun, Persis Solo justru takluk dari Malut United dengan skor telak 2 – 5.

“Terlepas dari masalah teknis seperti hujan, kami sebenarnya memulai laga dengan cukup baik.

Kami bahkan mencuri keunggulan, tetapi kami cukup ceroboh di lini pertahanan dengan membiarkan lawan mencetak peluang,” ujar Milomir Seslija dilansir dari laman Persis Solo.

Persis Solo membuka gol lewat Bruno Gomes pada menit ke-14.

Malut United berhasil mengubah kedudukan lewat tiga gol David Da Silva pada menit ke-19, 39 dan 45+2.

Ketiga gol pemain dengan akronim DDS ini dicetak melalui sundulan dari set piece corner dan penalti.