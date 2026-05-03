Hendri Susilo Bongkar Taktik Malut United Bikin Persis Solo Hancur Lebur

bali.jpnn.com, SEMARANG - Pelatih Malut United Hendri Susilo puas Laskar Kie Raha akhirnya kembali ke jalur kemenangan setelah membungkam Persis Solo pada laga pekan ke-31 Super League 2025-2026 di Stadion Jatidiri, Semarang, kemarin (2/5) malam.

“Alhamdulillah, kami dapat memenangkan pertandingan.

Pemain, pelatih, dan seluruh tim telah bekerja keras dan hasilnya kami bisa mendapatkan tiga poin,” ujar Hendri Susilo dilansir dari laman klub.

Pada laga yang tertunda hampir dua jam karena hujan lebat yang mengguyur area stadion, Malut United berhasil membungkam Persis Solo dengan skor telak 5 – 2.

Striker Malut United David da Silva mencetak hattrick pada menit ke-19, 39 dan 45 + 2 melalui titik putih.

Dua gol Malut United dicetak melalui Nilson Fialho menit ke-50 dan Yakob Sayuri menit ke-69.

Dua gol Persis Solo dicetak Bruno Gomes menit ke-14 dan Arkhan Kaka menit ke-78.

Yang menarik, tiga gol Malut United lahir dari skema sepak pojok.