Taktik Brilian Bernardo Tavares Jadi Kunci Persebaya Bungkam PSBS Biak, Valid!

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya tampil trengginas saat membungkam PSBS Biak pada laga pekan ke-31 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (2/5) kemarin.

Bermain tanpa pola pada babak pertama, Persebaya bangkit di babak kedua dengan permainan yang rapi dan terorganisir untuk membungkam PSBS Biak dengan skor telak 4 – 0.

Berdasar data statistik, Persebaya mencatatkan penguasaan bola 59 persen dengan akurasi passing mencapai 85 persen.

Francisco Rivera dan kolega bahkan mencatatkan 29 tembakan, 14 di antaranya tepat sasaran, serta mencetak 18 kreasi peluang.

Data ini menunjukkan betapa derasnya tekanan pemain Persebaya sepanjang laga, terutama di babak kedua.

Menurut pelatih Persebaya Bernardo Tavares, perbedaan mencolok antara dua babak terletak pada intensitas permainan.

Gol pertama dan kedua menjadi kunci terbukanya pertandingan.

“Pada babak pertama setelah 20-25 menit kami terlalu lambat.