Klasemen Super League Setelah Malut United & Persebaya Menang: PSBS & Persis Degradasi?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua laga bergulir di dua stadion berbeda kemarin (2/5).

Persebaya melawan PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, sedangkan Malut United menantang Persis Solo di Stadion Jatidiri, Semarang.

Pada laga terakhir di stadion Jatidiri, Semarang, tuan rumah Malut United pesta gol ke gawang Persis Solo yang dikawal Muhammad Riyandi 5 – 2.

Hebatnya, kemenangan telak itu terjadi saat Laskar Kie Raha bermain dengan 10 pemain setelah Gustavo Franca diganjar kartu merah oleh wasit pada menit ke-31.

Sebelum insiden kartu merah terjadi, Persis Solo unggul terlebih dahulu melalui Bruno Gomes menit ke-14.

Namun, striker Malut United David da Silva (DDS) berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-19.

DDS bahkan kembali mencetak dua gol melengkapi hattrick-nya ke gawang Persis Solo pada menit ke-39 dan 45 + 2 melalui titik putih.

Babak pertama berakhir 3 – 1 untuk kemenangan Malut United atas Persis Solo.