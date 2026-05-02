JPNN.com

10 Pemain Malut United Mengamuk, Jalan Persis ke Liga 2 Makin Terang

Sabtu, 02 Mei 2026 – 23:10 WIB
Pemain Malut United berselebrasi seusai membungkam Persis Solo di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (2/5) malam dengan skor 5 - 2. Foto: Instagram @malutunitedfc

bali.jpnn.com, SEMARANG - Laga pekan ke-31 Super League 2025-2026 antara tuan rumah Malut United kontra Persis Solo di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (2/5) berlangsung dramatis.

Setelah tertunda hampir dua jam karena lapangan pertandingan tergenang air hujan, Malut United yang bermain dengan 10 pemain berhasil membungkam tim tamu Persis Solo dengan skor telak 5 – 2.

Malut United kehilangan Gustavo Franca pada menit ke-31 karena diganjar kartu merah oleh wasit.

Baca Juga:

Sebelum insiden kartu merah terjadi, Persis Solo unggul terlebih dahulu melalui Bruno Gomes menit ke-14.

Namun, striker Malut United David da Silva (DDS) berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-19.

Yang menarik, setelah Gustavo Franca keluar lapangan, Malut United justru tampil lebih trengginas.

Baca Juga:

DDS bahkan kembali mencetak dua gol melengkapi hattrick-nya ke gawang Persis Solo yang dikawal Muhammad Riyandi pada menit ke-39 dan 45 + 2 melalui titik putih.

Babak pertama berakhir 3 – 1 untuk kemenangan Malut United atas Persis Solo.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Malut United Persis persis solo Malut United vs Persis Malut United vs Persis Solo Gustavo Franca kartu merah liga 2 Zona Degradasi Super League 2025-2026

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU