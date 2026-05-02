10 Pemain Malut United Mengamuk, Jalan Persis ke Liga 2 Makin Terang

bali.jpnn.com, SEMARANG - Laga pekan ke-31 Super League 2025-2026 antara tuan rumah Malut United kontra Persis Solo di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (2/5) berlangsung dramatis.

Setelah tertunda hampir dua jam karena lapangan pertandingan tergenang air hujan, Malut United yang bermain dengan 10 pemain berhasil membungkam tim tamu Persis Solo dengan skor telak 5 – 2.

Malut United kehilangan Gustavo Franca pada menit ke-31 karena diganjar kartu merah oleh wasit.

Sebelum insiden kartu merah terjadi, Persis Solo unggul terlebih dahulu melalui Bruno Gomes menit ke-14.

Namun, striker Malut United David da Silva (DDS) berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-19.

Yang menarik, setelah Gustavo Franca keluar lapangan, Malut United justru tampil lebih trengginas.

DDS bahkan kembali mencetak dua gol melengkapi hattrick-nya ke gawang Persis Solo yang dikawal Muhammad Riyandi pada menit ke-39 dan 45 + 2 melalui titik putih.

Babak pertama berakhir 3 – 1 untuk kemenangan Malut United atas Persis Solo.