Persik vs Arema FC: Marcos Reina Sebut Laga Harga Diri, Tiga Poin Harga Mati

Sabtu, 02 Mei 2026 – 22:42 WIB
Pelatih Persik Kediri Marcos Reina siap membawa anak asuhnya melawan Arema FC di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Minggu (3/5) besok. Foto: I.League

bali.jpnn.com, GRESIK - Pelatih Marcos Reina menegaskan duel Persik Kediri kontra Arema FC pada laga pekan ke-31 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Minggu (3/5) besok sore bukan sekadar pertarungan harga diri sesama tim Jawa Timur (Jatim).

Menurut Marcos Reina, ada misi besar yang dipikul skuad Macan Putih pada derbi Jatim ini.

"Ini partai yang sangat krusial.

Bukan cuma soal tiga poin untuk tim, tetapi juga harga diri Kota Kediri dan suporter yang mendukung dari rumah karena kendala izin kehadiran," ujar Marcos Reina dilansir dari laman I.League.

Pelatih berkebangsaan Spanyol ini mengatakan kemenangan adalah harga mati untuk menjauh dari zona merah.

Persik Kediri saat ini masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen Super League 2025-2026 dengan 33 poin.

Arema FC bertengger di posisi ke-10 dengan 39 poin, jarak yang ingin dipangkas oleh Hamra Hehanusa dan kolega.

"Kami akan berjuang menyapu bersih poin di empat laga sisa.

