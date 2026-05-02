Persebaya Gasak PSBS Biak 4 – 0, Raickovic & Rivera Kembali Jadi Bintang

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya kembali melanjutkan tren kemenangan pada laga pekan ke-31 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (2/5) sore.

Menantang tim juru kunci PSBS Biak, Persebaya menang telak dengan skor 0 – 4.

Empat gol kemenangan Persebaya lahir pada babak kedua melalui Milos Raickovic dan Francisco Rivera.

Milos Raickovic mencetak gol pada menit ke-54 dan 68, sedangkan brace Francisco Rivera menit ke-75 dan 82.

Berkat kemenangan ini, Persebaya menempati peringkat keempat klasemen, menempel Persija dengan 51 poin, sekaligus menjauh sementara dari kejaran Malut United.

PSBS Biak kian terbenam di dasar klasemen Super League 2025-2026 dengan 18 poin.

The Green Force langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal pertandingan.

Peluang pertama Persebaya bahkan tercipta pada menit kedua melalui skema sepak pojok yang sempat memicu kemelut di depan gawang PSBS Biak.