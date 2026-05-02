Mantan Idaman Nyaris Bikin Persib Hancur, Bojan Hodak Buka Suara, ternyata

bali.jpnn.com, BANDUNG - Ada fakta mengejutkan di balik kemenangan Persib Bandung atas tuan rumah Bhayangkara FC pada laga pekan ke-30 Super League 2025-2026 di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, Kamis (30/4) malam lalu.

Bernard Henry Doumbia dan Moussa Sidibe, dua aktor utama yang mengoyak gawang Teja Paku Alam ternyata adalah pemain yang sempat sangat diinginkan pelatih Persib Bandung Bojan Hodak.

Bernard Henry Doumbia merupakan incaran lama Bojan Hodak saat masih membesut Kuala Lumpur City FC.

Moussa Sidibe di lain sisi nyaris berseragam Persib awal musim ini jika saja Johor Darul Takzim (JDT) tidak menolak proposal peminjaman mereka.

Ironisnya, kegagalan memboyong keduanya justru berbuah petaka.

Bernard Henry Doumbia dan Moussa Sidibe tampil menggila dan membuktikan bahwa mereka memang layak menjadi idaman.

Beruntung Persib berhasil keluar dari tekanan dengan mengakhiri pertandingan kontra Bhayangkara FC dengan skor 4 – 2.

Empat gol Persib Bandung dicetak Federico Barba, Berguinho, Beckham Putra, dan Adam Alis.