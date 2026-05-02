Milo Sorot Mental Juara Skuad Malut United, Sentil Duet Maut Ciro Alves - DDS

bali.jpnn.com, SEMARANG - Persis Solo mengusung misi besar saat melakoni laga tandang rasa kandang di Stadion Jatidiri, Semarang.

Menghadapi tuan rumah Malut United pada pekan ke-31 Super League 2025-2026, Sabtu (2/5) malam, Persis Solo datang dengan satu tekad, menang.

Laskar Sambernyawa pun dituntut segera berbenah jika ingin mencuri poin dari Malut United yang dihuni banyak pemain bertabur bintang.

"Kami melawan tim yang sangat kuat.

Malut United dihuni pemain lokal berbakat dan kedalaman skuad yang merata hingga ke bangku cadangan," kata pelatih Persis Solo Milomir Seslija dilansir dari laman klub.

Kewaspadaan Milo, sapaan akrabnya bukan tanpa alasan.

Milo secara khusus menyoroti keberadaan pemain sarat pengalaman yang sudah merasakan manisnya gelar juara.

"Mereka punya pemain bermental juara seperti Ciro Alves dan David da Silva (DDS) yang pernah membawa Persib naik takhta.