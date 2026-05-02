Persebaya vs PSBS: Tavares Pantang Anggap Remeh, Tuntut Pemain Membumi

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya bersiap melanjutkan tren positif mereka pada laga perdana pekan ke-31 Super League 2025-2026.

The Green Force dijadwalkan menjamu PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (2/5) sore ini.

Pada laga ini, skuad Bajol Ijo membawa misi besar untuk menjaga konsistensi di papan atas.

Meski diunggulkan di atas kertas, pelatih Persebaya Bernardo Tavares justru menyalakan alarm waspada.

Bagi Bernardo Tavares, status PSBS Biak yang tampil tanpa beban bisa menjadi jebakan mematikan bagi timnya.

"Kami harus tetap rendah hati. PSBS Biak bermain tanpa beban.

Meski mereka dalam situasi sulit, itu justru bisa membuat mereka tampil lebih lepas.

Kami wajib menghormati mereka," ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.