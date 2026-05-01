Bali United Dominasi Skuad Timnas U17, Tiga Pemain Diaspora Masuk Radar

Jumat, 01 Mei 2026 – 22:18 WIB
Pemain Timnas U17 Indonesia berangkat menuju Arab Saudi untuk laga uji coba melawan tuan rumah dan mengikuti Piala Asia U-17 2026 pada 5-22 Mei 2026. Foto: ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/foc.

bali.jpnn.com, JAKARTA - Timnas U17 Indonesia resmi mengumumkan skuad finalnya untuk Piala Asia U-17 2026 yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi pada 5 – 22 Mei.

Timnas U17 Indonesia berada di Grup B bersama Jepang, China, dan Qatar.

Skuad Garuda berada di grup yang terbilang cukup berat karena bersaing dengan negara-negara yang pernah menjuarai turnamen ini.

Timnas U17 Jepang menjadi negara tersukses karena pernah menjuarai Piala Asia U17 sebanyak empat kali.

Dari daftar final ini, Bali United menjadi klub yang menyumbang pemain terbanyak Timnas U17 Indonesia.

Ada empat pemain Bali United Youth, yaitu Noah Leo Duvert, Putu Ekayana, Made Arbi, dan Keanu Sanjaya.

Di bawah Bali United, ada Persija Jakarta, Persik Kediri, Persebaya Surabaya, dan klub Championship atau Liga 2 Adhyaksa yang masing-masing menyumbang tiga pemain.

Pelatih Timnas U17 Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto juga memanggil tiga pemain diaspora, yakni Mike Rajasa (FC Utrecht) dan Noha Pohan (NAC Breda).

TAGS   bali united Timnas U17 Indonesia Piala Asia U17 diaspora pemain diaspora Mike Rajasa Matthew Baker Noha Pohan Kurniawan Dwi Julianto

