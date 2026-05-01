Malut United vs Persis: Hendri Susilo Bidik Tiga Poin, Sentil Laga Kontra PSBS

SEMARANG - Malut United membidik tiga poin saat menjamu Persis Solo pada laga pekan ke-31 Super League 2025-2026 di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (2/5) malam.

Pelatih Hendri Susilo menyatakan bahwa fokus utama tim saat ini adalah menjaga momentum positif guna terus bersaing di papan atas klasemen.

"Tim saat ini sangat percaya diri dan fokus penuh menghadapi Persis Solo.

Besok, kami akan berjuang habis-habisan untuk meraih tiga poin," ujar Hendri Susilo dilansir dari laman klub.

Menurut Hendri Susilo, kemenangan telak Malut United 7-0 atas PSBS Biak di laga sebelumnya menjadi bahan bakar utama motivasi tim.

Ia juga memastikan meski memiliki waktu recovery yang singkat, armada Malut United tetap siap tempur.

"Seluruh pemain yang kami bawa dalam kondisi fit.

Kami memaksimalkan sesi latihan resmi hari ini agar persiapan semakin matang dan target kemenangan bisa tercapai," kata Hendri Susilo.