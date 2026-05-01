Malut United Jamu Persis di Stadion Jatidiri, Jadwal Padat & Logistik Jadi Kendala

Jumat, 01 Mei 2026 – 21:26 WIB
Stadion Jatidiri, Semarang, jadi markas sementara Malut United saat menjamu Persis Solo pada laga pekan ke-31 Super League, Sabtu (2/5) besok malam. Foto: Liga Indonesia Baru

bali.jpnn.com, SEMARANG - Keputusan berat diambil Malut United pada laga pekan ke-31 Super League 2025-2026.

Malut United tidak bisa menggunakan Stadion Kie Raha, Ternate sebagai venue pertandingan meski bertindak sebagai tuan rumah.

Sebagai gantinya, David da Silva Cum suis memilih berkandang sementara di Stadion Jatidiri, Semarang pada saat menantang Persis Solo, Sabtu (2/5) malam pukul 19.00 WIB.

Keputusan memindahkan venue ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor non-teknis demi kelancaran pertandingan.

COO Malut United Willem D. Nanlohy menjelaskan bahwa padatnya jadwal serta kendala logistik menjadi alasan utama.

“Kami menghadapi jadwal yang sangat mepet antara laga kontra PSBS Biak, Persis Solo, dan PSIM Yogyakarta.

Ditambah lagi, keterbatasan transportasi udara saat ini sangat menyulitkan mobilitas tim,” ujar Willem D. Nanlohy dilansir dari laman klub.

Menurut Willem D. Nanlogy, markas klub Liga 2, PSIS Semarang, dipilih karena lokasinya yang strategis melihat jadwal pertandingan Malut United saat ini.

TAGS   Malut United Persis persis solo Stadion Kie Raha Stadion Jatidiri Semarang Malut United vs Persis Solo Malut United vs Persis PSIM Yogyakarta Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

