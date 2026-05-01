Paul Munster Terpukul Keok dari Persib, Kecewa Dua Gol BFC Dianulir Wasit

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Bhayangkara FC (BFC) gagal mengadang laju Persib Bandung pada laga pekan ke-30 Super League 2025-2026 di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, kemarin (30/4) malam.

Bertindak sebagai tuan rumah, BFC justru dipermak Persib Bandung dengan skor 2 – 4.

Skuad The Guardian berhasil mencetak dua gol terlebih dahulu melalui Bernard Doumbia menit ke-6 dan Moussa Sidibe menit ke-26.

Namun, Persib Bandung berhasil mencetak gol pada menit akhir babak pertama melalui bek tengah Frederico Barba menit ke-45 + 2.

Pada babak kedua, Persib makin menggila dengan mencetak tiga gol tambahan yang dicetak Rosembergne "Berguinho" da Silva menit ke-49, Beckham Putra Nugraha menit ke-60, dan Adam Alis menit ke-89.

Meski kalah menyakitkan di kandang sendiri, Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC, Paul Munster, tetap mencoba tegar.

Bagi Paul Munster, hasil minor di kandang sendiri ini menyimpan hikmah besar untuk membenahi soliditas tim.

"Ada pelajaran berharga dari laga ini.