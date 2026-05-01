JPNN.com

Van Gastel Kesal Gol Cepat Persita: Penyakit Lama PSIM Kambuh Lagi

Jumat, 01 Mei 2026 – 15:09 WIB
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul van Gastel. Foto: Instagram @psimjogja_official

bali.jpnn.com, BANTUL - PSIM Yogyakarta tak kunjung mengakhiri pertandingan dengan kemenangan.

Menjamu Persita Tangerang pada laga pekan ke-30 Super League 2025-2026 di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Kamis (30/4) sore, PSIM takluk dengan skor tipis 1 – 0.

Persita menang berkat gol cepat berkat aksi menawan Aleksa Andrejic menit ke-6.

Pendekar Cisadane sebenarnya berpeluang menambah gol melalui titik putih.

Namun, tendangan Pablo Ganet berhasil dipatahkan kiper PSIM Yogyakarta, Cahya Supriadi.

Bagi pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul van Gastel, kekalahan Laskar Mataram kali ini berawal dari kelengahan di awal laga.

Mantan juru taktik FC Besiktas ini menyoroti bagaimana gol cepat Persita Tangerang memaksa timnya bekerja ekstra keras sepanjang sisa pertandingan.

“Anda semua melihatnya, baru dua menit laga berjalan, peluang pertama mereka langsung menjadi gol,” ujar Jean Paul van Gastel dilansir dari laman klub.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Jean Paul van Gastel PSIM PSIM Yogyakarta persita persita tangerang PSIM vs Persita Stadion Sultan Agung PSIM Yogyakarta vs Persita Tangerang Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU