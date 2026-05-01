Jadwal Super League: Persebaya vs PSBS, Persib Kontra PSIM, MU versus Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pekan ke-31 kompetisi Super League 2025-2026 dijadwalkan kembali bergulir pekan ini, mulai Sabtu (2/5) besok hingga Selasa (5/4) mendatang.

Untuk waktu pertandingan antara pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB.

Pekan ke-31 Super League 2025-2026 akan dibuka oleh pertandingan big match antara Persebaya melawan PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5) besok pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Persebaya saat ini menempati peringkat kelima dengan 48 poin, sementara PSBS Biak berada di dasar klasemen dengan 18 angka.

Laga kedua bergulir pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA atau 21.00 WIT di Stadion Kie Raha, Ternate, mempertemukan tuan rumah Malut United kontra Persis Solo.

Malut United saat ini berada di posisi keempat dengan 49 poin, sementara Persis Solo di zona degradasi, peringkat ke-16 dengan 27 angka.

Pada Minggu (3/5) lusa bergulir dua laga di dua stadion berbeda.

Persik Kediri dijadwalkan menantang Arema FC di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik pada pukul 15.30 WIB.