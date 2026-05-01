Carlos Pena Puas Putus Tren Negatif Persita, Puji Mental Pemain

bali.jpnn.com, BANTUL - Persita Tangerang akhirnya mengakhiri tren negatif di kompetisi Super League 2025-2026.

Datang sebagai tim tamu dengan empat kekalahan beruntun, Persita berhasil mengalahkan tuan rumah PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul, Kamis kemarin (30/4) sore dengan skor 1 – 0.

Gol tunggal Persita yang berlaga pada pertandingan terakhir pekan ke-30 dicetak penyerang asing Aleksa Andrejic menit ke-6.

Pelatih Carlos Pena tak mampu menyembunyikan rasa bangganya setelah Persita Tangerang sukses mencuri poin penuh di kandang PSIM Yogyakarta.

Pelatih asal Spanyol tersebut menilai kemenangan ini adalah buah dari kedisiplinan dan mentalitas baja anak asuhnya.

“Kami memulai laga dengan sangat apik.

Gol pembuka yang lahir dari kombinasi Esal Sahrul dan Aleksa menjadi momentum penting bagi kami,” ujar Carlos Pena dilansir dari laman klub.

Meski terus digempur tuan rumah untuk menyamakan kedudukan, Carlos Pena memuji soliditas lini belakangnya yang tampil bak tembok karang di kotak penalti.