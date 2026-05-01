JPNN.com

Carlos Pena Puas Putus Tren Negatif Persita, Puji Mental Pemain

Jumat, 01 Mei 2026 – 07:37 WIB
Pelatih Persita Carlos Pena memberi arahan kepada pemainnya. Carlos Pena puas Persita Tangerang sukses mencuri poin penuh di kandang PSIM Yogyakarta. Foto: Instagram @persita.official

bali.jpnn.com, BANTUL - Persita Tangerang akhirnya mengakhiri tren negatif di kompetisi Super League 2025-2026.

Datang sebagai tim tamu dengan empat kekalahan beruntun, Persita berhasil mengalahkan tuan rumah PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul, Kamis kemarin (30/4) sore dengan skor 1 – 0.

Gol tunggal Persita yang berlaga pada pertandingan terakhir pekan ke-30 dicetak penyerang asing Aleksa Andrejic menit ke-6.

Pelatih Carlos Pena tak mampu menyembunyikan rasa bangganya setelah Persita Tangerang sukses mencuri poin penuh di kandang PSIM Yogyakarta.

Pelatih asal Spanyol tersebut menilai kemenangan ini adalah buah dari kedisiplinan dan mentalitas baja anak asuhnya.

“Kami memulai laga dengan sangat apik.

Gol pembuka yang lahir dari kombinasi Esal Sahrul dan Aleksa menjadi momentum penting bagi kami,” ujar Carlos Pena dilansir dari laman klub.

Meski terus digempur tuan rumah untuk menyamakan kedudukan, Carlos Pena memuji soliditas lini belakangnya yang tampil bak tembok karang di kotak penalti.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Carlos Pena persita persita tangerang PSIM Yogyakarta PSIM PSIM vs Persita PSIM Yogyakarta vs Persita Tangerang Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU