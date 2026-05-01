Bojan Hodak Semprot Performa Persib saat Gilas BFC, Ada yang Salah
bali.jpnn.com, LAMPUNG - Bojan Hodak memastikan segera melakukan evaluasi seusai Persib Bandung mengalahkan tuan rumah Bhayangkara FC (BFC) pada laga pekan ke-30 Super League 2025-2026 di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, kemarin (30/4) malam.
Menurut Bojan Hodak, meski Persib berhasil memenangkan pertandingan, tetapi performa tim pada menit awal laga kurang panas.
Dua gol tuan rumah Bhayangkara FC yang dicetak Bernard Doumbia menit ke-6 dan Moussa Sidibe menit ke-26 ke gawang Teja Paku Alam menjadi penyebabnya.
"Kami memulai laga dengan cara yang keliru.
Para pemain justru melakukan hal-hal yang seharusnya dihindari, sehingga lawan mendapat banyak ruang untuk melancarkan serangan balik," ujar Bojan Hodak dilansir dari laman klub.
Bojan Hodak menyoroti kebingungan yang melanda skuadnya di menit-menit awal sehingga membuat lini pertahanan Persib kocar-kacir.
Menurut Bojan Hodak, Persib baru benar-benar panas dan menunjukkan karakter aslinya setelah kebobolan dua gol.
Persib baru mencetak gol pada menit akhir babak pertama melalui bek tengah Frederico Barba menit ke-45 + 2.
