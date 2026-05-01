JPNN.com

Bojan Hodak Semprot Performa Persib saat Gilas BFC, Ada yang Salah

Jumat, 01 Mei 2026 – 07:16 WIB
Bek tengah Persib Frederico Barba berduel dengan pemain Bhayangkara FC di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, kemarin malam. Persib mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor 4 - 2. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Bojan Hodak memastikan segera melakukan evaluasi seusai Persib Bandung mengalahkan tuan rumah Bhayangkara FC (BFC) pada laga pekan ke-30 Super League 2025-2026 di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, kemarin (30/4) malam.

Menurut Bojan Hodak, meski Persib berhasil memenangkan pertandingan, tetapi performa tim pada menit awal laga kurang panas.

Dua gol tuan rumah Bhayangkara FC yang dicetak Bernard Doumbia menit ke-6 dan Moussa Sidibe menit ke-26 ke gawang Teja Paku Alam menjadi penyebabnya.

Baca Juga:

"Kami memulai laga dengan cara yang keliru.

Para pemain justru melakukan hal-hal yang seharusnya dihindari, sehingga lawan mendapat banyak ruang untuk melancarkan serangan balik," ujar Bojan Hodak dilansir dari laman klub.

Bojan Hodak menyoroti kebingungan yang melanda skuadnya di menit-menit awal sehingga membuat lini pertahanan Persib kocar-kacir.

Baca Juga:

Menurut Bojan Hodak, Persib baru benar-benar panas dan menunjukkan karakter aslinya setelah kebobolan dua gol.

Persib baru mencetak gol pada menit akhir babak pertama melalui bek tengah Frederico Barba menit ke-45 + 2.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bojan Hodak Persib persib bandung Bhayangkara FC Bhayangkara FC vs Persib Bhayangkara FC vs Persib Bandung Super League 2025-2026 Stadion PKOR Lampung

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU