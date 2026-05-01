Klasemen Super League Setelah Persib Gilas BFC: Persita Bikin Papan Tengah Panas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua pertandingan terakhir pekan ke-30 bergulir di dua stadion berbeda kemarin.

PSIM Yogyakarta menantang Persita Tangerang di Stadin Sultan Agung (SSA) Bantul, sementara Bhayangkara FC (BFC) melawan Persib Bandung di Stadion PKOR Pemuda, Lampung.

Pada laga terakhir di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, Persib Bandung berhasil mengalahkan BFC dengan skor 4 – 2.

Persib tertinggal lebih dahulu dari BFC setelah gawang Teja Paku Alam dibobol Bernard Doumbia menit ke-6 dan Moussa Sidibe menit ke-26.

Namun, skuad Pangeran Biru berhasil bangkit, memberondong gawang BFC yang dikawal Aqil Savik dengan empat gol.

Gol pertama Persib dicetak Frederico Barba menit ke-45 + 2, Rosembergne "Berguinho" da Silva menit ke-49, Beckham Putra Nugraha menit ke-60, dan Adam Alis menit ke-89.

Berkat kemenangan itu, Persib kembali memimpin klasemen dengan mengumpulkan nilai 69, sama dengan Borneo FC, tetapi unggul head to head.

Yang membedakan, Persib meraih 21 kemenangan, enam kali seri dan tiga kali kalah, sementara Borneo FC menang 22 kali, tiga kali meraih hasil seri dan lima kali menelan kekalahan.