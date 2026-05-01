JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Klasemen Super League Setelah Persib Gilas BFC: Persita Bikin Papan Tengah Panas

Klasemen Super League Setelah Persib Gilas BFC: Persita Bikin Papan Tengah Panas

Jumat, 01 Mei 2026 – 06:49 WIB
Klasemen Super League Setelah Persib Gilas BFC: Persita Bikin Papan Tengah Panas - JPNN.com Bali
Pemain Bhayangkara FC tertunduk lesu setelah tumbang dari tim tamu Persib Bandung di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, kemarin (30/4) malam. Foto: Instagram @bhayangkarafc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua pertandingan terakhir pekan ke-30 bergulir di dua stadion berbeda kemarin.

PSIM Yogyakarta menantang Persita Tangerang di Stadin Sultan Agung (SSA) Bantul, sementara Bhayangkara FC (BFC) melawan Persib Bandung di Stadion PKOR Pemuda, Lampung.

Pada laga terakhir di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, Persib Bandung berhasil mengalahkan BFC dengan skor 4 – 2.

Baca Juga:

Persib tertinggal lebih dahulu dari BFC setelah gawang Teja Paku Alam dibobol Bernard Doumbia menit ke-6 dan Moussa Sidibe menit ke-26.

Namun, skuad Pangeran Biru berhasil bangkit, memberondong gawang BFC yang dikawal Aqil Savik dengan empat gol.

Gol pertama Persib dicetak Frederico Barba menit ke-45 + 2, Rosembergne "Berguinho" da Silva menit ke-49, Beckham Putra Nugraha menit ke-60, dan Adam Alis menit ke-89.

Baca Juga:

Berkat kemenangan itu, Persib kembali memimpin klasemen dengan mengumpulkan nilai 69, sama dengan Borneo FC, tetapi unggul head to head.

Yang membedakan, Persib meraih 21 kemenangan, enam kali seri dan tiga kali kalah, sementara Borneo FC menang 22 kali, tiga kali meraih hasil seri dan lima kali menelan kekalahan.

Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah Persib mengalahkan Bhayangkara FC, sementara Persita membungkam PSIM Yogyakarta
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Klasemen Super League 2025-2026 Super League 2025-2026 Persib Bhayangkara FC persita PSIM Yogyakarta Borneo FC papan tengah

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU