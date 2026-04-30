Persib Sikat Bhayangkara FC 4 – 2, Gusur Borneo FC dari Puncak Klasemen

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Persib Bandung kembali memuncaki klasemen Super League 2025-2026 setelah sehari sebelumnya digusur Borneo FC.

Momen itu terjadi setelah Persib membungkam tuan rumah Bhayangkara FC (BFC) pada laga pekan ke-30 Super League di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, Kamis (30/4) malam.

Pada laga yang berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal pertandingan, Persib Bandung berhasil mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor 4 – 2.

Persib tertinggal lebih dahulu dari BFC setelah gawang Teja Paku Alam dibobol Bernard Doumbia menit ke-6 dan Moussa Sidibe menit ke-26.

Namun, skuad Pangeran Biru berhasil bangkit, memberondong gawang BFC yang dikawal Aqil Savik dengan empat gol.

Gol pertama Persib dicetak Frederico Barba menit ke-45 + 2, Rosembergne "Berguinho" da Silva menit ke-49, Beckham Putra Nugraha menit ke-60, dan Adam Alis menit ke-89.

Berkat kemenangan itu, Persib kembali memimpin klasemen dengan mengumpulkan nilai 69, sama dengan Borneo FC, tetapi unggul head to head.

Duel panas tersaji sejak peluit pertama dibunyikan.