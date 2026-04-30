JPNN.com Bali Sport Persib Sikat Bhayangkara FC 4 – 2, Gusur Borneo FC dari Puncak Klasemen

Persib Sikat Bhayangkara FC 4 – 2, Gusur Borneo FC dari Puncak Klasemen

Kamis, 30 April 2026 – 21:40 WIB
Persib Sikat Bhayangkara FC 4 – 2, Gusur Borneo FC dari Puncak Klasemen - JPNN.com Bali
Gelandang Persib Thom Haye melepaskan tendangan dihalangi pemain Bhayangkara FC di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, Kamis (30/4) malam. Persib mengalahkan Bhayangkara FC 4 - 2. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Persib Bandung kembali memuncaki klasemen Super League 2025-2026 setelah sehari sebelumnya digusur Borneo FC.

Momen itu terjadi setelah Persib membungkam tuan rumah Bhayangkara FC (BFC) pada laga pekan ke-30 Super League di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, Kamis (30/4) malam.

Pada laga yang berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal pertandingan, Persib Bandung berhasil mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor 4 – 2.

Persib tertinggal lebih dahulu dari BFC setelah gawang Teja Paku Alam dibobol Bernard Doumbia menit ke-6 dan Moussa Sidibe menit ke-26.

Namun, skuad Pangeran Biru berhasil bangkit, memberondong gawang BFC yang dikawal Aqil Savik dengan empat gol.

Gol pertama Persib dicetak Frederico Barba menit ke-45 + 2, Rosembergne "Berguinho" da Silva menit ke-49, Beckham Putra Nugraha menit ke-60, dan Adam Alis menit ke-89.

Berkat kemenangan itu, Persib kembali memimpin klasemen dengan mengumpulkan nilai 69, sama dengan Borneo FC, tetapi unggul head to head.

Duel panas tersaji sejak peluit pertama dibunyikan.

Persib membungkam tuan rumah Bhayangkara FC (BFC) pada laga pekan ke-30 Super League di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, Kamis (30/4) malam.
