Irfan Jaya Puas Bali United Menang Beruntun, Ungkap Alasan tak Selebrasi

bali.jpnn.com, GIANYAR - Penyerang sayap Irfan Jaya menjadi kartu truf Bali United pada laga pekan ke-30 Super League 2025-2026 kontra PSM Makassar, Senin (27/4) lalu.

Masuk menggantikan Diego Campos pada menit akhir babak pertama karena sang pemain mengalami cedera, Irja – sapaan akrabnya berhasil mencetak gol kedua Bali United.

Memanfaatkan umpan manja dari gelandang serang berkebangsaan Jepang Teppei Yachida pada menit ke-78, Irja dengan tenang menaklukkan gawang PSM yang dikawal Hilmansyah.

Gol pertama Bali United dicetak Diego Campos pada menit ke-17. Gol ini menjadi yang keempat bagi Irja musim ini.

Gol ini sekaligus membuktikan insting tajam sang penyerang sayap ini masih tajam.

"Alhamdullilah, tim bisa meraih kemenangan pekan ini.

Pelatih, pemain dan suporter pastinya senang dengan hasil positif ini.

Kemenangan beruntun yang membuat posisi klasemen juga naik dan gol yang tercipta juga sesuai dengan skema latihan yang selama ini kami lakukan," ujar Irfan Jaya dilansir dari laman klub.