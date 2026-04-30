Fabio Lefundes Bicara Target Borneo FC Setelah Gilas Persik, Persib Dalam Tekanan?

bali.jpnn.com, KEDIRI - Borneo FC kembali menduduki puncak klasemen Super League 2025-2026 pada laga pekan ke-30.

Bertandang ke Stadion Brawijaya, Kediri, Rabu (29/4) sore, Borneo FC membungkam tuan rumah Persik dengan skor tipis 1 – 0.

Gol tunggal Borneo FC dicetak penyerang Koldo Obieta menit ke-55.

Berkat kemenangan ini, Borneo FC berhasil mengudeta Persib Bandung dari puncak singgasana setelah sekian lama lepas dari tim berjudul Pesut Etam itu.

Borneo FC mengemas 69 poin, unggul tiga poin dari Persib yang baru memainkan laga ke-30, Kamis (30/4) malam melawan tuan rumah Bhayangkara FC (BFC).

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menegaskan bahwa target tiga poin adalah harga mati demi menjaga posisi di puncak klasemen.

"Tiga poin tentu saja menjadi target utama, karena kami terus berjuang untuk posisi pertama sejak awal kompetisi," ujar Fabio Lefundes dilansir dari laman I.League.

Meski berhasil menang, mantan pelatih Madura United ini mengakui laga kontra Persik Kediri berjalan tidak mudah.