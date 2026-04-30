Fabio Lefundes Bicara Target Borneo FC Setelah Gilas Persik, Persib Dalam Tekanan?

Kamis, 30 April 2026 – 19:08 WIB
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes memberi instruksi ke pemainnya saat melawan Persik di Stadion Brawijaya, Kediri, kemarin (29/4). Borneo FC mengalahkan Persik dengan skor 1 - 0. Foto: Instagram @borneofc.id

bali.jpnn.com, KEDIRI - Borneo FC kembali menduduki puncak klasemen Super League 2025-2026 pada laga pekan ke-30.

Bertandang ke Stadion Brawijaya, Kediri, Rabu (29/4) sore, Borneo FC membungkam tuan rumah Persik dengan skor tipis 1 – 0.

Gol tunggal Borneo FC dicetak penyerang Koldo Obieta menit ke-55.

Berkat kemenangan ini, Borneo FC berhasil mengudeta Persib Bandung dari puncak singgasana setelah sekian lama lepas dari tim berjudul Pesut Etam itu.

Borneo FC mengemas 69 poin, unggul tiga poin dari Persib yang baru memainkan laga ke-30, Kamis (30/4) malam melawan tuan rumah Bhayangkara FC (BFC).

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menegaskan bahwa target tiga poin adalah harga mati demi menjaga posisi di puncak klasemen.

"Tiga poin tentu saja menjadi target utama, karena kami terus berjuang untuk posisi pertama sejak awal kompetisi," ujar Fabio Lefundes dilansir dari laman I.League.

Meski berhasil menang, mantan pelatih Madura United ini mengakui laga kontra Persik Kediri berjalan tidak mudah.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Mulai Unjuk Gigi, Johnny Jansen Buka-bukaan Soal Kritik Suporter - JPNN.com Bali

    Bali United Mulai Unjuk Gigi, Johnny Jansen Buka-bukaan Soal Kritik Suporter

  2. Markas Bali United Jadi Saksi Rivera Bungkam Arema FC, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Markas Bali United Jadi Saksi Rivera Bungkam Arema FC, Responsnya Berkelas

  3. Taktik Counter Attack PSM tak Berjalan Setelah Kartu Merah Yuran, ternyata - JPNN.com Bali

    Taktik Counter Attack PSM tak Berjalan Setelah Kartu Merah Yuran, ternyata

    4. Berita Bali United Lainnya

