Tren Negatif Persita Terhenti, Bungkam Tuan Rumah PSIM 1 – 0, Cek Klasemen

bali.jpnn.com, BANTUL - Persita Tangerang akhirnya mengakhiri tren negatif di kompetisi Super League 2025-2026.

Datang sebagai tim tamu dengan empat kekalahan beruntun, Persita berhasil mengalahkan tuan rumah PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul, Kamis (30/4) sore dengan skor 1 – 0.

Gol tunggal Persita yang berlaga pada pertandingan terakhir pekan ke-30 dicetak penyerang asing Aleksa Andrejic menit ke-6.

Sebaliknya, gegara kekalahan ini, tren negatif PSIM Yogyakarta berlanjut.

Laskar Mataram tak kunjung meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir.

Hasil ini mempengaruhi posisi kedua kesebelasan di klasemen Super League 2025-2026.

Persita Tangerang kini kembali ke peringkat kesembilan dengan 44 poin, hasil dari 13 kali kemenangan, lima kali seri dan 12 kali kalah.

PSIM Yogyakarta yang sempat berada di papan atas kini melorot ke papan tengah, peringkat ke-11 dengan 39 poin, hasil dari meraih sembilan kali kemenangan, 12 kali seri dan sembilan kali kalah.