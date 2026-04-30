JPNN.com

Tren Negatif Persita Terhenti, Bungkam Tuan Rumah PSIM 1 – 0, Cek Klasemen

Kamis, 30 April 2026 – 18:41 WIB
Penyerang sayap Persita Aleksa Andrejic merayakan golnya ke gawang PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Kamis (30/4) sore. Persita menang atas PSIM dengan skor tipis 1-0. Foto: Instagram @persita.official

bali.jpnn.com, BANTUL - Persita Tangerang akhirnya mengakhiri tren negatif di kompetisi Super League 2025-2026.

Datang sebagai tim tamu dengan empat kekalahan beruntun, Persita berhasil mengalahkan tuan rumah PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul, Kamis (30/4) sore dengan skor 1 – 0.

Gol tunggal Persita yang berlaga pada pertandingan terakhir pekan ke-30 dicetak penyerang asing Aleksa Andrejic menit ke-6.

Baca Juga:

Sebaliknya, gegara kekalahan ini, tren negatif PSIM Yogyakarta berlanjut.

Laskar Mataram tak kunjung meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir.

Hasil ini mempengaruhi posisi kedua kesebelasan di klasemen Super League 2025-2026.

Baca Juga:

Persita Tangerang kini kembali ke peringkat kesembilan dengan 44 poin, hasil dari 13 kali kemenangan, lima kali seri dan 12 kali kalah.

PSIM Yogyakarta yang sempat berada di papan atas kini melorot ke papan tengah, peringkat ke-11 dengan 39 poin, hasil dari meraih sembilan kali kemenangan, 12 kali seri dan sembilan kali kalah.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   persita persita tangerang PSIM PSIM Yogyakarta PSIM vs Persita PSIM Yogyakarta vs Persita Tangerang Aleksa Andrejic Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

