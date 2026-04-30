Bali United Mulai Unjuk Gigi, Johnny Jansen Buka-bukaan Soal Kritik Suporter

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United mulai menunjukkan taringnya mendekati kompetisi Super League 2025-2026 berakhir.

Serdadu Tridatu meraih tiga kemenangan beruntun, atas Malut United (4 – 1), Persita (1-0) dan PSM Makassar (2 - 0).

Sebelum Bali United kalah dari Persib (2-3), Serdadu Tridatu menang telak atas PSBS Biak dengan skor 6 – 1.

Hasil apik ini tak lepas dari rekrutmen apik pada putaran kedua.

Keberadaan Teppei Yachida dan Diego Campos, dua pemain asing anyar pada putaran kedua, menambah daya dobrak Bali United.

"Saya senang dengan situasi itu karena saya ingin membentuk tim ini untuk terus berproses menjadi yang terbaik secara bertahap,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

“Saya ingin mendorong pemain untuk berkembang.

Oleh karena itu, saya terus mempelajari tipikal permainan sepak bola di Indonesia secara mendalam," imbuhnya.