Persijap Belum Aman dari Degradasi, Mario Lemos Blak-blakan

SERANG - Ambisi Persijap Jepara untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan akhirnya kandas di tangan Dewa United.

Berlaga di Banten International Stadium, Rabu (29/4) malam, Laskar Kalinyamat dipaksa menyerah dari Dewa United dengan skor tipis 0-1 pada laga pekan ke-30 BRI Super League 2025-2026.

Gol penalti dari striker Dewa United Alex Martins pada menit ke-54, membuat Persijap harus pulang dengan tangan hampa.

Kekalahan ini sekaligus memutus tren positif tiga kemenangan beruntun serta catatan impresif delapan laga tanpa kekalahan milik anak asuh Mario Lemos.

Kekalahan ini membuat posisi Persijap di klasemen sementara tertahan di peringkat ke-13 dengan koleksi 31 poin.

Meski berada di papan tengah, posisi Laskar Kalinyamat masih jauh dari kata aman.

Persijap Jepara kini hanya terpaut empat angka dari Persis Solo yang menghuni batas atas zona degradasi (peringkat ke-16) dengan 27 poin.

Dengan sisa laga yang kian menipis, setiap poin menjadi sangat krusial bagi Persijap jika tidak ingin terseret ke zona berbahaya.