JPNN.com Bali Sport Duh, Semen Padang Takluk 0-1 dari Madura United, Selamat Datang Liga 2?

Duh, Semen Padang Takluk 0-1 dari Madura United, Selamat Datang Liga 2?

Rabu, 29 April 2026 – 18:50 WIB
Duh, Semen Padang Takluk 0-1 dari Madura United, Selamat Datang Liga 2? - JPNN.com Bali
Pemain Semen Padang berduel dengan pemain Madura United di Stadion Haji Agus Salim, Rabu (29/4) sore. Semen Padang takluk dari Madura United dengan skor 0 - 1. Foto: Instagram @maduraunitedfc.id

bali.jpnn.com, PADANG - Semen Padang sepertinya harus segera mengucapkan good bye untuk kompetisi Super League musim depan.

Bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Haji Agus Salim pada laga pekan ke-30, Rabu (29/4) sore, Semen Padang yang ditarget tiga poin justru tumbang dari tim tamu, Madura United.

Semen Padang takluk gegara gol tunggal striker Junior Brandao menit ke-15.

Gegara kekalahan ini, peluang Semen Padang bertahan di Super League kian menipis lantaran baru mengumpulkan 20 poin dalam 30 pertandingan.

Hanya menyisakan lima pertandingan, berat bagi skuad Kabau Sirah meraih seluruh kemenangan agar tidak tergelincir ke Liga 2 musim depan.

Madura United di lain sisi kembali meninggalkan zona degradasi setelah meraih 29 poin, hasil dari 30 kali bertanding.

Laskar Sape Kerrab unggul dua poin dari Persis Solo yang kembali terjerembab ke zona degradasi setelah pada laga sebelumnya tumbang dari Persija Jakarta.

Semen Padang tampil agresif sejak menit awal pertandingan.

Semen Padang sepertinya harus segera mengucapkan good bye untuk kompetisi Super League musim depan setelah takluk dari Madura United 0 - 1
