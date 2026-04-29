Borneo FC Digdaya, Bungkam Persik di Kediri, Kudeta Persib dari Singgasana

bali.jpnn.com, KEDIRI - Borneo FC akhirnya kembali menduduki puncak klasemen Super League 2025-2026 pada laga pekan ke-30.

Bertandang ke Stadion Brawijaya, Kediri, Rabu (29/4) sore, Borneo FC membungkam tuan rumah Persik dengan skor tipis 1 – 0.

Gol tunggal Borneo FC dicetak penyerang Koldo Obieta menit ke-55.

Berkat kemenangan ini, Borneo FC berhasil mengudeta Persib Bandung dari puncak singgasana setelah sekian lama lepas dari tim berjudul Pesut Etam itu.

Borneo FC mengemas 69 poin, unggul tiga poin dari Persib yang baru memainkan laga ke-30, Kamis (30/4) besok melawan tuan rumah Bhayangkara FC (BFC).

Jalan Borneo FC menuju juara kian mulus jika Persib pada laga besok tumbang dari BFC.

Persik Kediri di lain sisi kini melorot ke peringkat ke-12 klasemen Super League 2025-2026 dengan 33 poin.

Sejak peluit kick-off ditiup wasit asal Jepang, Yudai Yamamoto, Persik Kediri langsung tampil agresif, menekan lini pertahanan Borneo FC.