Markas Bali United Jadi Saksi Rivera Bungkam Arema FC, Responsnya Berkelas

Rabu, 29 April 2026 – 08:07 WIB
Gelandang Persebaya Francisco Rivera berselebrasi seusai membantu tim membungkam Arema FC 4 - 0 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (28/4) kemarin. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, GIANYAR - Markas Bali United, Stadion Kapten Dipta, Gianyar, menjadi saksi kehebatan gelandang Persebaya Francisco Rivera, Selasa (28/4) kemarin.

Playmaker andalan The Green Force ini tampil menggila saat membantu Persebaya menggilas Arema FC pada laga pekan ke-30 Super League 2025-2026 dengan skor 4 – 0.

Pesepak bola asal Meksiko itu mencetak dua gol pada menit ke-49 dan 82 serta satu assist, memastikan dominasi mutlak skuad Bajol Ijo.

Berkat performa kelas dunianya itu, Francisco Rivera ditetapkan menjadi Man of the Match pada laga derbi Jawa Timur (Jatim) itu.

Namun, bagi Francisco Rivera, trofi individu bukanlah segalanya.

"Kami tahu betapa sakralnya Derbi Jatim ini bagi Bonek. Di ruang ganti, kami bertekad main pintar dan memberikan 100 persen.

Terima kasih Tuhan untuk tiga poin ini," ujar Francisco Rivera dilansir dari laman I.League.

Menurut pesepak bola yang memiliki market value Rp6,95 miliar, laga kontra Arema FC berjalan tidak mudah.

