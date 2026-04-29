Arema FC Lunglai! Bernardo Tavares Bongkar Rahasia Persebaya Mengamuk di Bali

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bernardo Tavares buka suara setelah Persebaya berhasil membungkam tuan rumah Arema FC pada derbi Jawa Timur (Jatim) yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (28/4) kemarin.

Menurut Bernardo Tavares, perubahan taktik pada babak kedua menjadi kunci skuad The Green Force – julukan Persebaya mengamuk.

“Kami berbicara saat jeda, kami melakukan beberapa koreksi tanpa bola.

Kami memiliki peluang di babak kedua, peluang besar, gol pun akhirnya terjadi,” kata Bernardo Tavares dilansir dari laman Persebaya.

Persebaya tampil menggila pada laga pekan ke-30 Super League 2025-2026 dengan mengalahkan Arema FC empat gol tanpa balas.

Kapten Persebaya Francisco Rivera menjelma menjadi pahlawan The Green Force dengan mencetak brace pada menit ke-49 dan 82.

Pemain belakang Jefferson menambah gol untuk Persebaya menit ke-76.

Mantan pemain belakang Arema FC Michael Tata menambah gol kemenangan Persebaya pada menit ke-86.