JPNN.com

Klasemen Super League Setelah MU Gilas PSBS: Persebaya Top, Arema FC Flop

Rabu, 29 April 2026 – 07:25 WIB
Penyerang Malut United David da Silva berduel dengan pemain PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman, kemarin. Malut United menang besar setelah membungkam PSBS BIak 7 - 0. Foto: Instagram @malutunited

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua laga pekan ke-30 bergulir di dua tempat berbeda, Selasa (28/4) kemarin.

Arema FC menantang Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, sementara PSBS Biak melawan Malut United (MU) di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Pada laga terakhir di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Laskar Kie Raha pesta gol dengan membungkam PSBS Biak 7 – 0.

Baca Juga:

Laga yang sempat tertunda karena hujan lebat yang mengguyur area stadion, Malut United mengamuk pada babak kedua dengan memberondong gawang Dimas Galih tanpa ampun.

Duo striker haus gol Malut United sama-sama mencetak brace, David da Silva dan Septian David Maulana.

David da Silva mencetak gol menit ke-51 dan 79, sementara Septian David Maulana membobol gawang Dimas Galih menit ke-58 dan 90 + 8.

Baca Juga:

Yakob Sayuri menambah gol untuk tim pada menit ke-60, Tyronne del Pino menit ke-69 dan Frets Butuan menit ke-90.

Kemenangan telak ini membantu Malut United kembali merangkak ke peringkat keempat setelah mengumpulkan 49 poin.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Klasemen Super League 2025-2026 Super League 2025-2026 Malut United PSBS Biak Persebaya arema fc Borneo FC Persik Kediri Dewa United Persijap

