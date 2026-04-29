Klasemen Super League Setelah MU Gilas PSBS: Persebaya Top, Arema FC Flop

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua laga pekan ke-30 bergulir di dua tempat berbeda, Selasa (28/4) kemarin.

Arema FC menantang Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, sementara PSBS Biak melawan Malut United (MU) di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Pada laga terakhir di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Laskar Kie Raha pesta gol dengan membungkam PSBS Biak 7 – 0.

Laga yang sempat tertunda karena hujan lebat yang mengguyur area stadion, Malut United mengamuk pada babak kedua dengan memberondong gawang Dimas Galih tanpa ampun.

Duo striker haus gol Malut United sama-sama mencetak brace, David da Silva dan Septian David Maulana.

David da Silva mencetak gol menit ke-51 dan 79, sementara Septian David Maulana membobol gawang Dimas Galih menit ke-58 dan 90 + 8.

Yakob Sayuri menambah gol untuk tim pada menit ke-60, Tyronne del Pino menit ke-69 dan Frets Butuan menit ke-90.

Kemenangan telak ini membantu Malut United kembali merangkak ke peringkat keempat setelah mengumpulkan 49 poin.